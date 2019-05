Poiste kehalise kasvatuse õpetaja arreteeriti õpilasega magamise eest

29-aastane Lindsay M. Halstead arreteeriti teisipäeval Ülem-New Yorgis, kui talle esitati pärast noormehe ülestunnistust süüdistus alaealisega seksuaalvahekorda astumises, kirjutas The Sun .

Halstead on viimased neli aastat olnud Waterloo keskpiirkonna kehalise kasvatuse õpetaja viimased neli aastat. Väidetav seksuaalakt toimus eelmise aasta novembris.

Kohtus tunnistusi andes sõnas noormees, et Halstead oli see, kes temaga Snapchatis ühendust võttis ning juba mõne nädala pärast talle endast alasti pilte saatis. Pärast seda, kui naine oli endast pilte saatnud, küsis ta noormehelt, kas ta on valmis sama tegema.