Uuring: teadust ja tehnoloogiat õppinud eurooplane on tõenäoliselt kõrgharitud 15-24-aastane Eesti mees

Juunis 2014 viidi läbi UURING, et teada saada, kuidas eurooplased tajuvad teaduse, uurimistööde ning innovatsiooni arengut oma riigis. Uuringus osales 28 riiki ning vastasid inimesed, kes olid 15-aastased ja vanemad. Igas riigis (v.a Küpros, Malta, Luksemburg, u 500) kuulus valimisse tuhat inimest.

20 liikmesriigis on absoluutne enamus ehk vähemalt üle poole teadust või tehnoloogiat õppinud. Kõige enam on seda teinud eestlased (78 %), edestades Poolat (76%) ja Ühendkuningriike (71%). Skaala teises otsas on Sloveenia (27%), Slovakkia (22%) ja Tšehhi Vabariik (22%).

61 % eestlastest on teadust või tehnoloogiat õppinud üldhariduskoolis. Selle tulemusega jäädakse alla Poolale, kelle kodanikest 70 % on seda teinud, kuid edastatakse napilt Ühendkuningriike (60 %). Skaala teises otsas on Holland, kus teadust või tehnoloogiat on õppinud vaid 7 % inimestest.

Sotsiaaldemograafilise jaotuse järgi on mehed tõenäolisemalt rohkem teadust või tehnoloogiat õppinud kui naised (62 % mehed ja 51 % naised). Meeste ja naiste omavahelised numbrid tulevad mõlemad kokkuvõtvalt nii üldhariduskoolist kui kõrgkoolist. See tähendab, et kui põhi – ja keskkoolis on vastavalt õppekavale mõlemal niikuinii kohustus teadust või tehnoloogiat õppida, siis kõrgkooli minnes teevad rohkem mehi valiku teaduse või tehnoloogia kasuks.

Võrreldes vanema generatsiooniga (55 ja vanemad) on just kõige noorem vanusegrupp (15-24) tõenäolisemalt koolis teadust või tehnoloogiat õppinud. Noorematest inimestest 76 % ütles, et nad on koolis teadust õppinud (vanemad 41%). Niivõrd suur vahe kahe vanusegrupi vahel võib tulla suurtest muutustest haridussüsteemis, mida on aastakümnete jooksul muudetud vastavalt ühiskondlikele ja majanduslikele nõudmistele. Neid valdkondi, mida aastakümneid varem võis vaja minna, tänapäeval olulised enam pole. Riik on muudatustega haridussüsteemis suunanud noori rohkem teaduse või tehnoloogia erialadele, kuna need vajavad arendamist.

Inimesed, kes lõpetasid koolitee 20-aastaselt või vanemalt ehk on kõrgharitud, on tõenäolisemalt õppinud teadust ja tehnoloogiat kui need, kes lõpetasid koolitee 15-aastaselt või nooremalt ehk on madalalt haritud (vastavalt 75 % ja 24 %). Siin võib põhjus olla nagu meeste ja naiste puhul. Kui põhi – või keskkoolis on teatud ained kohustuslikud, siis tulevikus, just kõrgkoolis, saavad inimesed oma valikud ise teha, ning iseseisva valiku juures otsustatakse teaduse või tehnoloogia kasuks. Erinevused tulevad ka teatud professionaalsetest eeldustest ning erinevate riikide haridussüsteemi eripäradest.

Inimesed, kes elavad suurtes linnades, on teadust õppinud tõenäolisemalt kui need, kes elavad maal (64 % ja 51 %). Maal elavad inimesed on eeldatavasti piirdunud haridusteel vaid kohustuslikku õppekavaga, kuna kõrgkoolid, kus teadust õppida, on enamasti linnades ning seal õppimine ja elamine on kallis. Sellele lisaks on 2/3 inimesest (64 %), kes näevad end sotsiaalses hierarhias keskmisest kõrgemal, koolis teadust ja tehnoloogiat õppinud. Samas, kui vaid 47 % inimestest, kes näevad end sotsiaalses hierarhias madalamal, on seda teinud.