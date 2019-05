VIDEO Tomi Rahula Hollandi võiduloost: kunagi ei tea, mis oleks olnud, kui oleks meil siin klaveriga poiss olnud

Rahula ütles pärast tulemuste väljakuulutamist, et tunne on väga hea. «Victor oli täna tegelt ikka väga hea laval, nüüd oli päris artist valmis,» arvas Rahula.

Rahula kommenteeris ka viperust, mida telepildis näha võis. «Et see kaameramees korra sinna jooksis, oligi puhas tehniline apsakas, CuePiloti, ühe programmi viga. Ma arvan, et see tulemust kindlasti ei mõjuta,» ütles Rahula.

Rahula selgitas, et just seda kohta, mis telepildis nihu läks, oli plaanitud näidata hiljem uuesti hääletuse ajal, kuid see tuli kiiresti ümber mõelda.

Kui Victor Crone oli tulemuse pärast pettunud, siis Rahula jäi täiesti rahule. «Ma ei näe selles üldse mingit katastroofi, see on tegelt väga tubli tulemus. Isiklikus mõttes on, kuhu tõusta, aga samas oli väga suur võit, et poolfinaalist edasi saime,» ütles Rahula.

Rahula usub, et sai Eesti delegatsiooni juhina hästi hakkama, kuid teab nüüd, mida järgmine kord paremini teha. Viie palli süsteemis paneks Rahula endale hindeks 4 punkti.

Rahula sai eurokarussellilt uusi ideid, mida lisada Eesti Laulu reglementi, kuid ei osanud täpsustada, milliseid muudatusi järgmisel korral oodata võib.