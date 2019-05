Rolf Roosalu tegi aidaalusega midagi imelist

Aidaalune on väga hubane ja mõnus. Kõik on tehtud puust. Laua ääres on neli tooli, mis on kaetud lambavillaga. Aknad on, kas puhtaks nühitud, või aidale paigaldatud, et tuua ruumi rohkem naturaalset valgust ja sooja päikest. Ülejäänud sisedisain on niivõrd lihtsalt imeline, et lausa kutsub sõpradele helistama ja varajaste hommikutundideni laua taga juttu rääkima.