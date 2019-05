ELU24 TEL AVIVIS: esimene intervjuu Victor Cronega pärast finaali: olen pettunud!

Crone tunnistas intervjuu alguses kohe, et ei jäänud tulemusega mitte üldse rahule. «See on okei. Mul on okei. Kas te olete õnnelikud?» uuris eurolaulik ajakirjanikelt.

Kui õnnelik oli Crone oma esituse üle? «Esitus läks hästi täna, ma tundsin end hästi. Mul oli laval lõbus. Ma olen pisut löödud koha pärast, mille me saime,» sõnas ta ning ei osanud vastata ka ajakirjaniku küsimusele, miks tulemuse olid sellised, nagu nad olid.

Mida arvab Crone sellest, et Rootsi Eestile ühtegi punkti ei andnud. «Väga pettunud,» vastab ta napisõnaliselt.

Loomulikult uuriti Crone käest, kas ta on kursis ka apsakatega, mis tema etteaste ajal juhtusid. «Jah, ma tean... kaamerad.Ma ei tea, see on lihtsalt… Ma ei arva, et see on põhjus, miks me sel kohal lõpetasime, aga nad peaksid olema nii professionaalsed, et nad võtavad õigete nurkade alt.»

«Me oleme seda harjutanud nädalaid ja nad peaksid olema võimelised sellega hakkama saama, aga see pole põhjus, miks meil hästi ei läinud,» lisab Crone.

«Ma arvan, et nad töötavad siin teistmoodi. Teistes riikides on see programmeeritud, aga siin ma arvan, vajutab mingi tüüp nuppe ja arvatavasti oli ta natuke purjus. Seega… ma ei tea,» sõnab ta ja näeb välja üpris nördinud.

«Nagu ma ütlesin, ma ei arva, et see on põhjus, miks me sellisele kohale tulime. See kestis vaid paar sekundit, see ei loe nii palju. Sellegi poolest peaksid nad kõigega täppi panema. Me nägime selle kallal kõvasti vaeva ja nad peaksid olema suutelised õigel ajal nuppu vajutama.»

Samuti tunnistas muusik, et ootas edetabelis paremat kohta. «Ma lootsin esikümnesse jõuda, aga ma loodan, et te Eesti kodudes arvate ka, et 19. koht on okei. Mulle meeldiks seda uuesti teha ja tulla esikohale.»

«Aga… jah, ma ei tea, mida öelda. Ma olen pisut pettunud. Ma lootsin, et me saame parema koha, aga elu on elu.»

Kuidas jäi Crone oma laulmisega rahule? «Ma muutsin täna paljut. Ma pole kõrvaklappidega harjunud ja eelnevate esinemiste ajal olen ma kõiki teisi kuulnud, aga tänase esinemise ajal võtsin ma nad ära ja tunnen, et ma tabasin noote paremini. Sa õpid siin käigu pealt,» selgitas Crone ja kinnitas, et jäi oma laulmisega rahule.

Ka uuriti Cronelt, millised on tema plaanid tulevikuks? Homseks? «Ma saan oma perega kokku, muutsin oma lennupiletid ümber ja ma lähen tagasi ning veedan mõned päevad aega oma pere ja sõprade seltsis,» sõnab ta.