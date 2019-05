Galerii: meeleavaldajad on Eurovisiooni finaali eel Tel Avivis jälle platsis. Mille vastu nad protesteerivad?

Elu24 fotograafi teatel on meeleavaldajad kohal olnud vähemalt alates kella kaheksast õhtul ja seni pole võimud neid laiali ajanud. Veidi pärast üheksat oli meeleavaldus lõppenud. Meeleavaldajad olid platsis ka eelmisel laupäeval.

Binyamin Netanyahu on Iisraeli paremtsentristlik poliitik, Likudi partei esimees, kes on olnud alates 31. märtsist 2009. aastal Iisraeli peaminister.

2016. aasta detsembrist saati on Netanyahu olnud korruptsioonikahtlustega seoses uurimise all.

Netanyahu ametist lahkuvat valitsust on peetud Iisraeli ajaloo parempoolseimaks ning tema järgmisest kabinetist oodatakse vähemalt sama sõjakat.

Eurovisiooni eel olid meeleavaldajad kohal plakatitega «We are not your toy!» («Me pole su mänguasi!»), millega viidatakse Iisraeli laulja Netta võiduloole «Toy».