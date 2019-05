ELU24 TEL AVIVIS: Filipp Kirkorovile öeldi, et ta kannab Eesti lipuvärve... ja see, mis juhtus järgmisena, seda ei näinud keegi ette!

«Kuna Filipp Kirkorov on täna Eesti lip värvides, sooviks teada, mida ütleb Sergei Lazarev andunud fännidele Eestis?» küsib pressikonverentsil Eesti ajakirjanik.

«Filipp arvas, et ta tuli siia Venemaa värvides, aga te pöörasite just kõik pea peale. Tal on siin kõik värvid,» naerab Lazarev.