Ott Lepland sai sünnipäeva puhul imelise kogemuse osaliseks

The Swingers on Eesti soliidseim showband. Ansambel on tuntud oma särtsakate live-esinemiste poolest. See on ansambel, mis mängib svingivõtmes popmuusikat kombineerides muusikasse kokku märksõnad šikk, lõbus, energiline show, suurejooneline, vana ja uus. Bändi poolt on saanud uudsed ning lahedad seaded kõik esitusele tulevad tuntud lood. Just nende sõnadega on kõige õigem tutvustada ansamblit The Swingers.