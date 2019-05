Diana Varik La La Ladies lahkuminekust: esimesed jutud algasid juba sügisel

Laulja ja tantsija rääkis, et kuna lahkuminek oli suhteliselt pikk protsess, arutelu laladega tekkis 2018 sügisel ning kogu tiimiga jaanuaris 2019, siis tegelikult alguses isegi väga ei saanudki aru, mis toimub ja ikka oli lootus, et äkki suudetakse jätkata.

«Päriselt jõudis kõik kohale aprilli alguses, kui Tanja kuulutas välja uue konkurssi. Arvasin muidugi, et selleks saab olema viimane kontsert, aga selleks hetkeks oli selline olukorraga leppimine ja ilus ning õnnelik lõpp,» ütles Diana.

La La Ladies viimane live FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Ta ütles, et emotsionaalselt kõige raskem oli aprillis. «Suur asi siiski kukub nö ära, siis kohe tekivadki mõtted, aga mis nüüd saab. Ma olen koguaeg esinenud ja mulle meeldib lava ning nüüd kadus hetkega, aga kõigest saab välja, tuleb lihtsalt läbi analüüsida olukord ja mõelda positiivselt ning ongi korras,» ütles ta.

Terve aeg, mil Diana on esinenud nii laval või teleekraanidel, on ta seda teinud kontoritöö kõrvalt, kus töötab esmaspäevast reedeni 9-17. Tal saab kohe varsti kaks aastat Grant Thornton Baltic OÜ-s, kus kuulub õigus-ja maksunõustamise tiimi. Diana ütles, et seal on tema parimad töökaaslased ning tahab eriliselt tänada kõiki oma ülemusi, kes tema trallitamist, lavameiki ja kontorist varem ära jooksmist suutsid taluda ja sealjuures veel kaasa elada ning toetada. Töökaaslased isegi jõudsid meeles pidada, kus mis esinemine toimus ja küsida järgmise päeva hommikul selle kohta ka muljeid küsida.

«Aga ega mu see püsimatus nüüd püsima ei jäänud, mul juba on midagi käsil. Ma juba asjatan, aga veel ei taha rääkida, kuna kardan ära sõnuda,» vihjas Diana kavalalt.

«Seda, kas mind kusagil näha saab, seda näitab aeg. Ma ei saa ju kõike ka ära rääkida, mis plaanis, muidu ei tulegi üllatusmomenti. Aga kindlasti ma olen ka uutele pakkumistele avatud, sest artisti hing ei kao minu seest kunagi ja ma naudin sellist äärmuslikku elu kontor vs showbusiness,» rääkis ta.

Kui võiks arvata, et bändiga lõpetamine on kuidagi tingitud ebakõlast Inga Tislari ja Kethi Uibomägiga, siis Diana kinnitab, et nii pole. Diana elab sõbrannade tegemistele sajaga kaasa, nad suhtlevad edasi, kogu aeg kirjutavad või helistavad.

La La Wonderland esietendus Tartus Hansa hoovis. Vasakult: Inga Tislar, Kethi Uibomägi ja Diana Varik. FOTO: Laila Kaasik

«Kui juba uudis oli väljas, et lalad lähevad laiali ning sattusime kõik oma hea sõbra (Karl Kanter) sünnipäevale, siis nii mõnigi külaline tegi nalja «Oot, et olete siis lahus või mitte», kuna olime terve õhtu ninapidi koos ja ainult sädistasime, kellel mis vahepeal juhtunud on,» ütles Diana.

Ta lisas: «Enamus ikkagi vist eeldavad, et peab kohe riius olema, kui laialiminek, aga me pigem rohkem kokku kasvanud, sest mitu aastat juba külg külje kõrval kõike kogenud (nii head kui halba). Seda naljalt ära kaota.»

Tanja Mihhailova-Saar, kes kunagi aastaid tagasi La La Ladies bändi kokku pani, tegutseb juba uue projekti kallal ning tal on praegu veel kiiremad ajad kui enne.