Kõrrevaba Eesti väljakutsele on reageerinud terve trobikond kohalikke artiste

Juba 2009 tegime loo nimega "Kilekott", kui esmakordselt teadvustasin kui hull asi see plastik tegelt on. Lisaks kilekotile on triljon muud polüetüleenist ja muust pasast tehtud asja, millest võiks loobuda. Kilekott on mugav, aga aeg on nii kaugel, et mugavusel on natuke liiga suur hind. Eks ma ise ka mingi musternäidis pole, aga vähemalt proovin ikka. Proovige ka. Aga ühekordsest plastikust kõrrest on suht lihtne loobuda. See nagu ei annagi otseselt midagi juurde ega võta ära. Seepärast kirjutasime mina, 5MIINUST ja LAURA oma raiderisse sisse, et plastkõrsi me enam näha ei taha. Selle asemel võite ühe pudeli veini veel panna. Igatahes, kutsume kõiki üles loobuma (ma ei oskagi öelda mis see on, komme, tava, traditsioon, moodne lüke) tarbimast maailma läbi plastkõrte @5miinust @laurapoldvere @korrevaba #fuckplastic #kõrrevaba

A post shared by Genka (@paksbasilio) on May 7, 2019 at 6:47am PDT