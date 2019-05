28 artisti üle Euroopa esitasid koos tuntud Queeni lugu. Vaata, kes esindas Eestit

Initsiatiiv tõi kokku artistid 28st erinevast Euroopa Liidu riigist ning seal hulgas oli Eestit esindamas ka muusik Egert Milder. Veel astuvad videos üles näiteks Poola eelmise aasta «The Voice» võitja Marcin Sójka, populaarsust koguv Soome artist Lxandra, 2012. aasta jalgpalli Euroopa Meistrivõistluste tunnuslaulu «Endless Summer» laulja Oceana ja palju teisi andekaid artiste. Ühiselt kantakse ette Queeni «Friends Will Friends», mille selliselt kasutamisele ka legendaarne Queeni kitarrist Brian May ise oma õnnistuse andis.

«Mõni aeg tagasi võttis minuga ühendust üks Saksamaa muusikaettevõte ja rääkis sellest ideest. Energiad said üsna kiirelt mobiliseeritud ning kuuga valmis kõikide Euroopa Liidu riikide koostööna sõprusehümn. Esindada oma riiki 27 teise riigi artisti kõrval ja laulda koos sedavõrd andekate eurooplastega on väga suur au,» räägib Egert Milder.

Kampaania eesmärk on julgustada inimesi osalema Euroopa Parlamendi valimistel, andes oma hääl just Euroopa Liidu püsimise toetamiseks. Liikumisele pani alguse Alliance4Europe, mis ühendab 50 mittetulundusühingut üle Euroopa. «Ma usun, et iga edu ja saavutuse taga on koostöö ning iga õnnestunud koostöö taga on sõprus ning sõbralik suhtlus. Mina hääletan igatahes sõpruse poolt!» lisab Milder.