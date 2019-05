Türgi naisräppar avaldas koostöös nubluga uue singli

Värske singel «Small Talk» on Asena sõnul inspireeritud Kodak Blacki loost «Unexplainable» ja on vastulause tänapäeva ühiskonnas igapäevaseks saanud small talk’idele ehk lühivestlustele.

«Ütlen juba kohe loo alguses välja, et mulle ei meeldi small talk’id. Tunnistan, et ka igapäevaselt ei istu need mulle, sest mulle meeldib enda mõtteid jagada sügavamal tasandil kui lihtsalt niisama,» räägib muusik. «Kui tahta kedagi terviklikult mõista, on oluline teda ka kuulata. Kannan seda mõtet endaga iga päev kaasas.»

Kuidas jõudsid produtsent ja DJ Joosep Järvesaar ja räppar nublu Asenani?

«Juhtusin mõni aeg tagasi YouTube’is üht laulu kuulama, millel oli jumalik refrään väga huvitava naisvokaaliga. Olin täiesti veendunud, et tegemist oli sämpliga, aga pärast mõningast süvenemist selgus, et see polnud sämpel ning et see laulja elab lausa Eestis! Juba järgmisel päeval olime stuudios ja tegime koos mussi,» kommenteerib Järvesaar.

EMA gala VIP saabujad. Joosep Järvesaar ja Liisa Leetma. FOTO: Raul Mee

Asena lisab, et nublu kaasamise ettepanek tuli Järvesaare poolt. «Nad on varasemalt koostööd teinud ning nublu tõi stuudiosse uut energiat ja loomingulisust juurde. Olen väga tänulik, et mu ümber on inimesed, kes aitavad mu unistusi teoks teha ja on mu üles leidnud.»

«Small Talk» muusikavideo on üles filmitud Tartus, Tagurpidi Majas ja selle ümbruses. Asena sõnul tuli võttepaiga idee Järvesaare poolt. Algselt olid laual teised ka teised variandid, aga et lauljatar polnud varem Tagurpidi Majas käinud, tundus mõte intrigeeriv. «Usaldasin Joosepit ja tema visiooni ning see oli õige otsus. Filmimine oli lõbus ja hindan väga kõiki, kes panustasid kaamera ees ja taga selle valmimisse,» sõnab Asena tänulikult ja vihjab tuntud nägudele, keda muusikavideos silmata võib.