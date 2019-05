Video: Inglismaa ei kuku veel kokku, sest Toweris koorusid rongapojad

Alates kuningas Charles II (1630 – 1685) ajast on Toweris olnud vähemalt viis ronka, teatab theguardian.com.

Charles II uskus vana legendi, mille kohaselt Inglismaa ja ka Tower kaovad, kui selles lossis ei ole ronki.

Inglise kuningas Charles II (1630 - 1685) FOTO: (c) Sotheby's / akg-images /Scanpix

2018. aastal toodi Towerisse kaks uut ronka, isane Huginn ja emane Muninn, kes nüüd said järglased.

Toweri kuulsad valvurid, beefeaters ehk veiselihasööjad ei uskunud, et see rongapaar kuigi kiiresti koduneb. Nad pidid tõdema, et eksisid, sest 23. aprillil, St. George’i (Püha Jüri) päeval koorus neli rongapoega. Kuna pojad ilmusid St. George’i päeval, siis võivad nad saada sellele päevale viitavalt nimeks George, Georgina või neist nimedest tuletatud nimed.

Eelmised rongapojad koorusid seal 1989. aastal.

Toweris on veel viis täiskavanud ronka, kuid need rongad ei ole järglasi saanud.

Üks Toweri ronkadest FOTO: Rights Managed / John Gay/English Heritage.NMR/Ma/Scanpix

«Mulle jäi aprilli alguses silma, et rongapaar teeb pesa. See oli viide, et varsti on selles munad ja emane hakkab neid hauduma. 23. aprillil oli pesas näha nelja nokka, kes ootasid süüa. Nii emane kui isane teevad toiduotsimislende, et järglasi toita,» sõnas Toweri ronkade eest vastutav Chris Skaife.

Skaife teate sai ta alles nüüd pesa juurde minna, sest varem olid rongavanemad kaitsepositsioonil ja oleks võinud teda rünnata.

«Nägin, et tegemist on nelja terve ja tugeva pojaga. Ma ei taha neid rohkem segada, sest see tekitab nii vanemates kui poegades stressi. Lasen loodusel oma rada minna,» lausus Skaife.

Üks Toweri ronkadest FOTO: Rights Managed / John Gay/English Heritage.NMR/Ma/Scanpix

Tower on ajalooline loss Londoni südalinnas Tower Hamletsi linnaosas, asudes Thamesi põhjakaldal.

Seda lossi hakati rajama pärast 1066. aasta normannide vallutust. Anglite ja sakside jaoks oli see normannidest rõhujate kants, hilisematel sajanditel oli seal ka vangla.

Tower koosneb mitmest osast, seda ümbritsevad kaks kontsentrilist ringkaitsemüüri ja vallikraav.

Londoni Tower FOTO: Caro / Thomas Ruffer /Scanpix

Kuningate residentsiks rajatud ehitist on mitu korda laiendatud ja ümber ehitatud.

Seda tegid 12. – 13. sajandil kuningad Richard I, Henry III ja Edward I.