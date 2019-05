Laulja, ürituste korraldaja, autor, abikaasa ja ema on vaid mõned sõnad, millega Katrin Siskat iseloomustada. Hunt Kriimsilma kombel mitut ametit pidav Siska sai tuntuks Vanilla Ninja ühe originaalliikmena ning on sealt saadud tuntust kasutades saavutanud mitmed oma unistused.

Katrin Siska (35) on sündinud ja üleskasvanud Tallinnas. Aga tema vanema generatsiooni sugulased on pärit Lõuna-Eestist ja Venemaalt. Katrin veetis mitmed suved Võrus vanaema juures, kes on endine särav vokaalsolist ja rahvatantsu õpetaja.

«Mulle meeldis vanaema mandoliiniga mängida ja kuulata lugusid tema vahvatest esinemistest,» jutustab Katrin.

Vanilla Ninja tüdrukuteansamblis endale nime teinud Katrin kirjeldab end kui naerusuist, uudishimulikku ja aktiivset inimest, kes on suur autode ja muusika fänn. Tulise muusika armastajana unistaski Katrin juba lapsepõlves artistikarjäärist. Ja kui sellest poleks asja saanud, siis oleks ka filmistaari amet hästi sobinud.

Ta imetles kuulsaid näitlejaid, lauljaid, sportlasi ja modelle. «Vaatasin huviga Hollywoodi filme ja unistasin suurelt,» tunnistab ta. Tema lemmikud olid näiteks Eddie Murphy, Jim Carrey, Madonna, Arnold Scwarzenegger, Michael Jordan, Cindy Crawford jpt, kes on siiani tema suured favoriidid.

Katrin Siskale meeldis lapsena mandoliiniga mängida. FOTO: Erakogu

Vanemaks saades aga lisandusid tema soovidele peale meelelahutusmaailmas pakutava ka direktori ja advokaadiamet. Agara ja püüdliku naisena suutis Katrin Siska kõik eelnevalt nimetatud ametid ka peale keskkooli ühel või teisel moel läbi proovida, et saada kogemusi ja areneda ning veenduda, mis kõige rohkem meeldib.

«Direktorina töötasin kolm aastat kultuurikeskuses Lindakivi, juhtides 20-pealist töökollektiivi. Tõmbasin seal käima kino, korraldasime kontserte, kunstinäitusi ja laatasid. Oli vahva aeg ja ma õppisin seal töötades palju,» kirjeldab Katrin elavalt.

«Ülikooli õigusteaduskonna erialal lõpetades mõistsin, et tõsine advokaadiamet ei ole minu jaoks ning advokaadibüroosse tööle ei läinud, kuid teadmised õigusteaduse valdkonnast on mulle edaspidises elus kasuks tulnud. Artisti ja modellina olen kätt proovinud nii bändis, telesaate- ja õhtujuhina ning moeshowdel esinedes. Lisaks olen laulnud ja tunnusmuusikat kirjutanud erinevatele Eesti telesaadetele,» sõnab ta ülejäänud CV kohta.

Kõikidele neile ametitele vaatamata on Katrin Siska siiski kõige enam tuntud just laulja ja klahvpillimängijana ansamblist Vanilla Ninja, mille laadset pole Eesti muusikatööstuses enne ega pärast nähtud. Katrini esimene kokkupuude klaveriga pärineb ajast, mil ta oli kolme-aastane. Ta läks külla ema sõbrannale, kellel oli kodus klaver. «See oli armastus esimesest silmapilgust,» iseloomustab ta.

«Ma tahtsin kohe uuesti talle külla minna, et saaks seda ägedat pilli klimberdada. Kui vanemad mind Tallinna muusikakooli klaveriõpingutele kirja panid, oli see justkui unistuse täitumine,» meenutab ta.

Katrin Siska töötas kolm aastat direktorina. FOTO: Erakogu

Aga tema õnn jäi üürikeseks. Keldrikorruse kõle klass, vana klaver ja igav õpetaja sundisid teda muusikakoolist lahkuma. Venelannast ema eestvedamisel sai Katrin endale hiljem noore energilise vene koduõpetaja Inna, kelle juhendamisel õppis humoorikaid venekeelseid noortelaule klaveril mängima ja vene keeles kaasa laulma.

Väikesena meeldis Katrinile tantsumuusika ja rokk, kooliajal käis aga juba trummi ja bassi, hiphopi ja poppmuusika pidudel. Ta kuulas Prodigy’t, Roxette’i, Jon Bon Jovi’d, Madonnat, Michael Jacksonit, Cypress Hilli, Goldie’t. Keskkoolis lisandusid Red Hot Chilli Peppers, Linkin Park, Chemical Brothers. Ja muidugi Lauluväljaku Tina Turneri ja Michael Jacksoni hiilgavad kontserdid ei lähe tal iial meelest. «Erksad mälestused enda Vanilla Ninja Lauluväljaku esinemistest toovad siiani naeratuse suule,» meenutab ta.

«See tundub nii uskumatu, et olen Vanilla Ninjaga Euroopa suurüritustel jaganud lava Enrique Iglesiase, Lenny Kravitzi, Pink’i, Usheri, Black Eyed Peas’i ja paljude teiste maailmakuulsate staaridega,» ei suuda Katrin siiani uskuda.

Katrin tuleb väikesest perest ja tal pole ühtegi venda. Ta kasvas üles kuus aastat noorem õe Triin-Ketlin Siskaga, kes on magistrikraadiga pereterapeut ja atesteeritud koolipsühholoog. Triin-Ketlin aitab lahendada depressiooni- ja suhteprobleeme ning vabaneda sõltuvustest nii üksikisikutel, paaridel kui ka perekondadel.

Katrin Siskal pole ühtegi venda, aga tal on kuus aastat noorem õde, kes töötab pereterapeutina. FOTO: Erakogu

Aktiivse lapsena meeldis Katrinile muusika, joonistamine ja sport. Need olid tema lemmikud. Ta käis erinevates trennides ja ringides, harrastades peale klaveriõpingute ja joonistamise ka tennist, ujumist, peo- ja sporttantsu.

«Käisin ka moekoolis ja sealt sain modellina esinema erinevatele moeshowdele. 21.Koolis laulsin Lydia Rahula (Tomi Rahula ema) tunnis ja kooris. Tema laulutunnid olid alati rõõmsad ja täis positiivset energiat. Kooli ajal oli mul oma toas korralik raadioga kassettmakk, kuhu ma välkkiirelt alati parimaid hitte raadiost kassetile lindistasin, et siis pärast jälle kuulata. Muusika tõmbas hästi käima ja seda siiamaani,» jutustab ta.

Katrin Siska käis Tallinna 21.Koolis. Peale keskkooli jäid õpingud raamatupidamise ja diplomaatia erialal tal ajutiselt katki, kuna kolis Vanilla Ninjaga rahvusvahelise karjääri tegemiseks pimemaks ajaks Saksamaale elama. Tagasi Eestisse naastes asus Katrin taas ülikooli õppima ning omandas kõrghariduse TTÜ-s juura erialal.

Katrini lapsepõlvest pärinev vaibumatu uudishimu ja aktiivsus on kandunud üle ka tema vanemasse ellu. Juba bänditegemise ajal reisis ta palju ringi ning erinevaid kultuure tundma õppida meeldib talle tänaseni.

Katrin Siska on juba lapsepõlvest saati tahtnud maailmas ringi reisida. Nüüd on tal see võimalus olemas. FOTO: Erakogu

Talvekuudel Katrin elab ja töötab Lõuna-Aafrika Vabariigis. Tema unistus reisida ümber maailma pärineb juba kaugest lapsepõlvest. «Mulle tundub, et ilma rändamata ei suudaks ma elada,» tunnistab ta. Lemmikut sihtkohta on tal raske nimetada, sest igal pool on olnud väga huvitav ja ilusaid kohti, mida tahab veel avastada, on nii palju.

«Elu Lõuna-Aafrika Vabariigis jättis positiivse elamuse, sinna läheksin heameelega tagasi. Olen Cape Townis elanud kolm talve, kuid püsivalt sinna kolimiseks on Aafrika asukoht ülejäänud maailma mõistes liiga keeruline,» selgitab ta.

Nagu eelnevalt öeldud, siis on Katrini elu kiire - ta tegeleb mitme asjaga korraga ja püüab selle kõrvalt alati leida aega ka iseendale. Selle tõttu on tal vaba aega täpselt nii palju kui ta seda endale ise võtab. «Mõnikord ma sukeldun ülepeakaela töösse, siis saab päev ennem otsa, kui minu vaba aeg kätte jõuab ... ,» ütleb ta naljatades.

Katrin Siskal on nii palju vaba aega, kui ta endale lubab. FOTO: Erakogu

«Aga üldjuhul on mul kindel päevakava ja süsteem, mille abil tööd ja vaba aega nii päeva kui ka nädala lõikes tasakaalus hoian. Ideaalis teen tööst vahepeal pause - hommikul trenn, õhtul väike jooga, rulasõit või surf ja hilisõhtul musitseerin või õpin,» võtab ta sisuka päeva lühidalt kokku.

Kuna külm kevad on Eestis praegu seljataha jäänud ja ilmad lähevad iga päevaga järjest soojemaks, siis soovitab Katrin inimestele spordiisu ja meeleolu tõstmiseks kuulata oma lemmikmuusikat, et oleks tuju trenni teha ja rohkem energiat.

«Mina fännan praegu elektroonilist muusikat sellistelt artistidelt nagu näiteks ZHU ja Portugal the Man. Meeldib ka Ladina-Ameerika muusika ning Aafrika rütmidega popp tantsumuusika,» sõnas ta.

Juba homme toimub Eurovisiooni lauluvõistluse suur finaal. Ka Katrin Siska on seal koos Vanilla Ninjaga esinemas käinud. Kuid Eesti esindamise asemel lauldi Šveitsi lipu all ning kokkuvõttes saadi parem koht kui kodune delegatsioon.

Katrini jaoks oli tegu väga laheda kogemusega, kus kõik oli nii suurejooneline ja põnev. «Iga Eurovisioon on täiesti isemoodi, sest mitte miski ei kordu - ei lava, artistid ega lood.» Eurovisioonile läheks lauljanna hea meelega uuesti.

Katrin Siska esineks Eurovisioonil heameelega uuesti. FOTO: Erakogu

Vanilla Ninja pole juba väga kaua koos esinenud. Nagu ka Lenna Kuurmaa Elu24-le antud suures intervjuus ütles, et tahaks bändi taas esinemas näha, siis leiab ka Katrin, et võimalus selleks on olemas. «Aga kas ja millal see tuleb, seda näitab aeg,» jääb Katrin ennustustega tagasihoidlikuks..

Meil kõigil on oma tugevad ja nõrgad küljed, mis meid inimestena identifitseerivad ja siis, kas edasi aitavad või ankruna paigale sunnivad. Katrin loeb enda tugevateks külgedeks julget pealehakkamist ja positiivset ellusuhtumist. Sellele lisaks ka usku endaasse ja oma unistuste täitumisse.

«Mulle meeldib ennast pidevalt kõikvõimalikes valdkondades täiendada, kuid teinekord tuleb selle asemel hoopis mingeid teisi, pakilisemaid asju teha. Iseenda boss olles on oluline osata prioriteedid paigas hoida, et kõik projektid liiguks stabiilselt edasi,» rõhutas ta.

Kui veel aastaid tagasi oli Katrini põhitööks muusika, siis nüüdseks on olukord muutunud. Tema põhitegevusalaks on Eestis suurtele ettevõtele erapidude korraldamine koos põneva meelelahutusprogrammi, parimate artistide ja hõrgutava toitlustusega.

«Jooksvalt võtan ette ka loomingulisi projekte elektroonilise muusika produtseerimise, fotosessioonide ja graafilise disaini valdkonnast. Disainin näiteks raamatute kaasi, kodulehti, kutseid ja logosid. Olen pildistanud inimesi, brände ja uhkeid villasid. Oma kokaraamatu «Rõõm toidust. Püsi terve, energiline ja sale!» kaanekujunduse ja sisudisaini mõtlesin samuti koostöös ühe teise disaineriga välja,» kirjeldab ta oma tegemisi.

Muude tegevuste juures on Katrini üheks suurimaks saavutuseks emaks saamine. Uue bioloogilise elu ilmaletoomine on teda väga palju muutnud. «Nüüd on mul üks suurepärane tegelane veel siin elus juures, kellega koos vahvaid seiku ette võtta, kelle eest hoolitseda, keda õpetada ja keda täiest südamest armastada - imeline!» rõõmustab Siska.

Mitmed Eesti tuntud inimesed saavad ridamisi esmakordselt lapsevanemateks (Padar, Klein, Jaani jt). Katrin soovitab neil seda aega nautida, sest lapsed kasvavad kiiresti.

«Tehke üheskoos trenni, toituge tervislikult, leidke regulaarselt aega partneriga kahekesi lõbusaks olemiseks ja ärge jätke isiklikku karjääri ega vaimset arengut unarusse selles suures lapsetuhinas... Siis läheb kõik suurepäraselt,» soovitab Siska.

Katrin Siska on andnud välja kokaraamatu ja korraldab üritusi. FOTO: Erakogu

Katrin Siska on ka ise poliitikaga seotud olnud, juhtides mitu aastat Pirita halduskogu ja kandideerides Keskerakonna ridades riigikokku. Jälgides praegu Eesti poliitmaastikul toimuvat leiab Katrin, et poliitikas keskendutakse liiga tihti isiklikule huvile, unustades rahva soovid.

Eesti elu ja tulevik on Katrini jaoks olulised, sest ta armastab seda riiki. «Mulle meeldivad siinsed muinasjutulised järved, rannad ja metsad. Rebased, siilid, hirved ja jänesed. Sportlikud suusarajad, lõbusad uisuväljakud ja kelgumäed. Armsad väikelinnad oma kindluste ja ajalooga. Minu lapsepõlvekodu ja mälestused. Siit algas kord mu tee,» rõhutab ta.

Katrin Siska elab olevikus ja liiga palju tulevikku ette ei planeeri. Ma naudin tänast päeva, sest nii on kõige mõnusam!»