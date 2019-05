Restoran serveeris kliendile kogemata veini, mille hind on 4500 naela

Restoran saatis kliendile kirja, et teenindaja tõi talle 4500 naela maksnud 2001 Château Le Pin Pomerol veini ning nad loodavad, et kliendile see maitses ja ta nautis oma õhtut.

Hawksmoore’i restorani omanikud edastasid sotsiaalmeedias, et suure vea teinud teenindaja ei peaks põdema ja teda ka ei vallandata, kuna eksimine on inimlik.

Restorani teatel tekkis teenindajal veinisegadus sellest, et odavama ja kallima veini etiketid on väga sarnased ja need veinid on veinikeldris üksteise lähedal.