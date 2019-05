Briti kuulus saatejuht teatab lahutusest: seksisime üheksa aasta jooksul vaid korra!

Ulrika sõnul seksiti eksabikaasaga üheksa abieluaasta jooksul vaid korra. «Tundsin, et see ei ole õige ja osa minu elust oleks justkui läbi saanud,» tunnistab telesaatejuht. Naine tunnistab samuti, et tundis end kasutuna.

Eksabikaasad jätkavad ühise lapse kasvatamist. Urika loodab, et ühel päeval saabub aeg, mil nad on võimelised reklaami alal töötava eksabikaasa Brian Monetiga (50) ka neutraalselt suhtlema. «Mis sellest, et elame erinevates majades, siis lapsed ja koerad enne ja siis kõik muu,» avaldas naine prioriteedid.