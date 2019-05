Video: Louvre’i klaaspüramiidi arhitekt suri 102-aastasena

«Tänapäeva arhitektuur vataab vahel minevikku, kuid mitte sageli. Aajad muutuvad, nimesed ja hooned koos nendega, kuid me ei tohi unustada, kust me tulime. Igal monumentaalsel hoonel peavad olema juurde,» sõnas tuntud arhitekt 2008. aastal The New York Timesile antud intervjuus.