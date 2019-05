Video: printsess Diana 28-aastase sugulase kallim on 60-aastane miljonär

Briti kõmumeedia andmetel on Lady Kitty ja Lewis koos alates 2018. aasta sügisest. Multimiljonärist ärimees, kellele kuulub rõivabränd Whistles, on kuus aastat vanem kui Kitty Spenceri isa Charles Spencer.

Lewis, kelle vara suurus on kinnitamat andmetel 102 miljonit dollarit (90 miljonit eurot), on lahutatud ja tal on kolm täiskasvanud last.