Blogija Merilin Taimre võttis sõna porno ja oma intiimelu teemal

Nagu Epp Kärsin on korduvalt öelnud, siis seksist rääkimine on täitsa normaalne. Seda teeb ka Merilin. Ta avaldas blogis, et ta ei ole kunagi masturbeerinud.

«Ma pole näinud veel üht inimest, kes ei oleks imestunud ja ei vahiks mind nagu kükloop-ükssarvikut, kui ma olen rääkinud oma kogemusest masturbeerimisega. Nimelt ei ole ma KUNAGI masturbeerinud.»

«Kas see tähendab, et ma poleks ennast katsunud? Ikka olen – nagu iga teist kehaosa. […] Ma lihtsalt ei ole tundnud huvi. Ma lihtsalt pole näinud vajadust,» põhjendas ta.

Merilin Taimre. FOTO: Erakogu

Kuigi Merilin ei ole enda sõnul kunagi mastrubeerinud, siis on porno vaatamisega teistmoodi. Ta avaldas, et tema sõbrannad ja sõbrad, kellega eneserahuldamise teemal on juttu olnud, on seda teinud. Mitmed tema sõbrad on oma kaaslastega koos pornot vaadatud, mitme jaoks on see eelmängu osa. Kuid Merilin on pornot vaadanud vaid uudishimust.

«Ei ütle, et ma poleks kunagi näinud pornot. Olen… huvist, et mis see nii väga ära ole siis. Ja ausalt öeldes – need ongi jäänud ainsateks kordadeks. Ei tea, mis värk on, aga MITTE KUIDAGI see minuga ei ühti,» põhjendas ta.