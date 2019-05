ELU24 TEL AVIVIS: «Jumal, see on nii piinlik!» Conchita Wurst vastab küsimusele Eesti euroloo kohta

Täna ilmus Conchita Wursti uus singel «To The Beat», mis muusiku sõnul räägib sellest, et kuna paljudel inimestel on rohkelt eriarvamusi, võtame me teiste arvamusi vahel liiga tõsiselt. «See lugu räägib sellest, et sa oled küll tänulik selle eest, mida keegi teine sulle ütleb, aga teed lõpuks asju ikkagi omal moel,» selgitas Conchita.

Kes on Conchita personaalne lemmik tänavuselt Eurovisioonilt? «Mul on mõned lemmikud…» jääb ta salapäraseks. «Siin on nii palju häid laule ja esinemisi. Väga võimekaid vokaliste. Nad on imehead,» rääkis laulja.

Elu24 uuris, kas Conchita on kursis ka Eesti eurlooga? «Jumal, see on nii piinlik. Ma olen nii paljusid kuulanud. Ma kuulan seda ka,» lubas ta.

Samuti rääkis ta intervjuus, kes võiks sel aastal Eurovisiooni lauluvõistluse võita? «Itaalia? Nad on ka inimeste lemmikud.»

Lisaks küsisime Conchitalt, miks on oluline see, et Eurovisioon ka edasipidi toimuks? «Sellepärast, et see on palju enamat kui lihtsalt lauluvõistlus,» vastas ta.

«See on lava, kus sul lubatakse alati olla just selline, nagu sa olla tahad. Jah, on küll mingid piirangud, et laval ei tohi olla enam kui kuus inimest ja nii edasi, aga vaatamata sellele võid sa laval teha seda, mida ise soovid.»