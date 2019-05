Galerii: telenägu Madli Vilsar sai uue lemmiku, kes mahub ilusti kotti ära

«Uue koera peale olen mõelnud alates meie 16-aastaseks saanud Tipa pilve peale minekust,» põhjendas Madli, miks ta nüüd uue koera võttis. Tema peres on terve elu koer olnud, mille tõttu ta teadis, et koerale on vaja kena stabiilset keskkonda.

«Ma tundsin et nüüd on õige aeg ja sündinud oli pesakond, kust sain endale pisikese Yoko,» ütles Madli ka pomeraniani tõugu koera kohta.

Madli Vilsar koos koera Yokoga FOTO: Erakogu

«Pomeraniani valisin kahel põhjusel. Kui ma väike olin, siis nägin seda tõugu ühes filmis ja armusin temasse ära. Hiljem, kui ma esimest korda päriselt seda tõugu nägin, tundsin kohe, et see on minu tõug. Mulle meeldib nende soe ja rõõmus ja selline elav ja särav iseloom. Nad on graatsilised, aga samas nagu väikesed karupojad. Nende üleüldised eluvajadused, treening ja toitmine ja kõik sellega seonduv sobib hästi minu elustiiliga. Ja lõpuks nende suurus, sest ma saan tema igale poole kaasa võtta kui vaja on,» selgitas Madli.

Pomeranian on väike karvapall, kes sobib hästi Eesti muutuva kliimaga.

«Tegemist on kääbus špitsiga ja nad kasvavad üldiselt sellise pisikese toakoera suuruseks. Muidugi on miniversioone ja suuremaid, aga üldiselt jäävad nad kaalult kuskil kolme kilo kanti. Kuid on olemas tavalised špitsid ka, kes kuskil põlve suurused,» jagas Madli.

Kust tuleb koera nimi? On sellel mingi seos ka Yoko Onoga?

Koerakese nimi on Yoko. Pere, kellelt Madli koera ostis, ütles, et koera nimi peab algama Y-ga ja seal tuli nimi Yoko. Madli sõnul pole nime valikuga seotud ei Yoko Ono ega Yoko Alender, kuid ilmselt oleksid ka need selle nime talle pähe toonud.

Reisiva elustiiliga Madli sõnas, et koerake elab seal, kus tema. «Seega alati, kui võimalus on, võtan ta endaga kaasa. Tema pisike kasv tuleb sellesuhtes kasuks. Mahub kenasti kotikesse ja saab igal pool käidud,» sõnas ta.

Koera magamisrutiin muutus pere juurde laskmisega kardinaalselt. Madli sõnas, et sellest hetkest, kui ta otsustas, et pole vaja Yokot öösel enam oma aedikus hoida, vaid lubas kaissu, siis magab koer nagu nott. «Muidu ajas ta alati kell 5-6 ülesse, nüüd pean mina tema ülesse ajama,» tõi Madli välja.

Madli koer Yoko. FOTO: Erakogu

Sellele järgneb küllaltki tihe päevagraafik.

«Käime hommiku pissil, sööme midagi nämmat ja siis teeme päevatoimetusi. Üldiselt saab ta nii spetsiaalset kutsika toitu kui ka kodutoitu, et kõik ilusasti tasakaalus oleks. Oma pisikese kasvu kohta sööb tita isukalt, sellega on õnneks vedanud. Päevasel ajal tukub ta tihti minul sinnakul või kaela peal. See on tema «lebokoht» ja nii vaatame ka koos telekat,» kirjeldas Madli koerakese käitumist.