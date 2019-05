«Go» on kolmas ja viimane laul ning teine singel, mis avaldatakse enne The Balck Keysi järjekorras üheksanda albumi «Let's Rock» ilmumist 28. juunil.

Lugu on kirjutatud, esitatud ja produtseeritud Easy Eye stuudios Nashvilles. See on on suurepärane meeleolutõstja saabuvatele grillipidudele või linnast välja sõites autos kõvasti kuulates ja kaasa lauldes.