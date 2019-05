«See normaalsus on ammu kadunud. Teine normaalsus on. On täiesti normaalne süüdimatult möliseda, süüdistada suvalisi asju, pritsida neid välja ja siis õnnetu korvpallipoiss Jüri peab hakkama neid klaarima. Nagu Seewaldi palat on praegu Eesti valitsus,» kritiseeris Oja EKRE, Isamaa ja Keskerakonna koalitsiooni Raadio 2 hommikuprogrammis, vahendas Menu.