Arnold Oksmaa vajab abi, aga asi ei ole nii nagu tundub

Ei, Arnold Oksmaa ei püüa kelleltki raha välja petta. Asi on nimelt selles, et paljude inimeste postkasti maandus Arnold Oksmaa nime alt kiri, kus mees räägib oma nukra loo dokumentide kaotamisest ja küsib reisikulude kattes 950 eurot laenu.

Kiri oli selline: «Loodetavasti jõuab see kiri teieni õigeaegselt. Käisin reisil Kiievis Ukrainas. Ning reisi käigus varastati mu dokumendid, sealhulgas pass ja krediitkaart, mis olid minu kotis. Saatkond oli nõus abistama minu lennu organiseerimisega ilma passita, minu kanda jäi piletikulu ja hotelli arve. Paraku ei ole mul võimalik, aga kontole ligi pääseda ilma pangakaardita, ning pank ei ole suuteline nii kiiresti uut kaarti väljastama, et ma lennule jõuaksin ja hotelliarve tasutud saaksin. Antud olukorras olen sunnitud paluma lühiajalist laenu, mille saan tagasi maksta niipea kui koju tagasi jõuan. Vajan summat mis oleks 950 Euro, et katta oma kulud. Kui oleks võimalik raha saata MoneyGram kaudu, siis see oleks kõige parem. Vabandan ebamugavuse pärast, aga mul on vaja jõuda järgmisele lennule ja igasugune abi on teretulnud. Kui on võimalik aidata, siis saadan oma konto andmed.»

Arnold Oksmaa FOTO: Facebook

Elu24 pöördus ka ise Arnold Oksmaa poole, et küsida, kas tema sellest skeemist midagi teab. Oksmaa kinnitas, et selle rahaküsimise taga ei ole tema ning on äärmiselt kurb, et keegi tema nime millegi sellise jaoks kasutab.

«Keegi on mingit nalja teinud,» sõnas Oksmaa. «Ikka väga julm, niimoodi minu nimel raha välja pressida, keegi teeb tahtlikult hullu nalja!» lisas ta.

Pärast kirja läbilugemist otsustas Oksmaa teha ka suurema avaliku pöördumise oma fännide ja toetajate suunas, hoiatada neid selle pahatahtliku skeemi eest.