Vihased fännid nõuavad «Troonide mängu» kaheksanda hooaja uuesti tegemist

Dylan D nimeline fänn käivitas change.org leheküljel petitsiooni «Remake Game of Thrones season 8 with competent writers» («Troonide mängu» 8 hooaeg tuleb kompetentsete stsenaristidega uuesti teha), teatab cnet.com.

Dylani teatel on petitsioonile antud juba üle 21 000 allkirja.

Kanali HBO populaarse sarja taga on algusest peale olnud stsenaristid ja produtsendid David Benioff ja Daniel Brett Weiss.

David Benioff (vasakul) ja Daniel Brett Weiss FOTO: MIKE BLAKE/Reuters/Scanpix

«David Benioff ja D. B. Weiss on näidanud, et nad on ebakompetentsed stsenaristid, kui neil ei ole raamatuteksti, mille põhjal stsenaarium luua. See sari peab saama viimase hooaja, millel on sisu ja mõte. HBO, võta mind ja teisi kuulda ning tee seda!» kirjutas petitsiooni algataja.

Fännid avaldasid, mis neid on kaheksanda hooaja juures enim häirinud. Esmalt see, et Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) lasi draakonitule abil tappa oma nõuniku Lord Varyse (Conleth Hill). Teiseks see, et ta hävitas draakoni abil julmalt linna, halastamata süütutele inimestele.

Kaader sarjast «Troonide mäng». Pildil hävitab Daenerys Targaryeni lohe linna FOTO: twitter.com

Fännide sõnul ei olnud Daenerys Targaryen varasematel hooaegadel nii julm ja nüüdne julmus ei sobi talle.

«Nad lõhkusid selle tegelase, teda ei tunne enam ära ja see häirib,» teatas üks fänn oma tviidis.

Cersei Lannister (Lena Headey) «Troonide mängu» kaheksandal hooajal FOTO: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Veel häirib fänne Cersei Lannisteri (Lena Headey) ja Jaime Lannisteri (Nikolaj Coster-Waldau) brutaalne, kuid samas labane surm. Nad hukuvad, kui lossi keldri lagi neile kaela variseb.

Veel ei olnud neile meeltmööda öisel ajal peetud lahing Öökuninga (Vladimir Furdik) ja tema armeega. Selle puhul peeti nähtut liiga pimedaks ja ähmaseks, mõnel korral ei olnud aru saada, kes kellega võitleb.

Maisie Williams, kes kehastab Arya Starki, «Troonide mängu» kaheksanda hooaja kolmandas osas FOTO: Helen Sloan / AP/Scanpix

Change.org leheküljel käivitas vastupetitsiooni veel üks fänn, kes kasutab varjunime Wolfgang Monsterman. Tema arvates ei peaks fännid vinguma stsenaristide nägemuse üle.

«Ärge vinguge, nad ei pea tegema kõike nii, nagu teie tahate. Igaühel on oma nägemus. Kui ei meeldi, ärge vaadake. Hollywoodi bossid ei pea teile meele järele olema,» teatas see fänn.

HBO ei ole kriitikale vastanud.

Hoolimata kriitikast on rohkem neid, kellele finaalhooaeg meeldib, sest viimastel osadel on olnud rekordiliselt vaatajaid.

HBO teatel oli «Troonide mängu» Winterfelli lahinguga osa kõige rohkem kommenteeritud telesarja osa läbi teleajaloo.

Mitmed «Troonide mängu» näitlejad on juba varasematel hooaegadel öelnud, et meie planeedil elab 7,5 miljardit inimest, kellest suur osa vaatab seda sarja ja kõigi meele järele olemine on võimatu.

Euron Greyjoy kehastaja Pilou Asbæk sõnas, et tema jäi viimase hooajaga rahule, sest see pidi olema «suur finaal».

«Troonide mängu» tegelast Euron Greyjoyd mängib Pilou Asbæk FOTO: / AP/Scanpix

«Kõik populaarsed sarjad peavad kuulma kriitikat, ka «Troonide mäng». Ei ole võimalik meeldida kõigile ühele miljardile, kes seda sarja vaatavad. Igaüks näeb asju erinevalt. Andsime endast parima, et lahkuda ekraanilt meeldejäävalt,» teatas näitleja.

«Troonide mängu» kõige viimane osa, kaheksanda hooaja kuues osa, on Foxi eetris 20. mail.