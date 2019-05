Kuula ja vaata: saare duo Öed pani jälle hullu ja küpsetas loo soojadest meestest

««Suvemees on lugu suvemehest. Meie esimene singel oli kunagi meeste vastu nii kuri (»Ära käpi mind«) ja see lugu on nendele, kes oskavad käituda ja on mõnusad soojad. Nagu suvi,» tutvustab Kristel Aaslaid. «Kas see suvemees ka sügisemeheks muutub - seda teab juba igaüks ise. Võib-olla pole praegu aeg sellele mõelda. Selle loo ajal on suvi, kõik on mõnus ja hea.»