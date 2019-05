Rootsi arhitektide pöörane plaan: Jumalaema kiriku põlenud katusele võiks ehitada basseini

Prantsuse president Emmanuel Macron teatas, et katedraal üritatakse taastada viie aastaga ehk 2024. aasta Pariisi olümpiamängudeks peaks see taas avatud olema, teatab theguardian.com.

Üks oma näegemuse esitanud arhitektibüroodest on Rootsis Stockholmis asuv Ulf Mejergren Architects, mille plaan näeb ette, et Jumalaema kiriku pikilöövi hävinenud katusele võiks ehitada basseini. Pilti vaata siit.

«Kirik ei ole tänapäeval ainult palvetamise paik ja jumalakoda. See on osa linnas olevastest avalikest väärtustest. See kuulub nii linnale kui linna elanikele ja külalistele. Kuulus kirik võiks olla nüüd mitmeotsatrbeline,» teatas Ulf Mejergren Architects.