Soome tätoveerija: Anu Saagim küsis tätoveerimissalongi ees seismise eest 2000 eurot

Saagim oli teatanud, et sellise summa eest oleks ta nõus seisma salongi ees, kuid mitte osalema salongis sees avamisel.

«Sellist strateegiat kasutavad jänkidest kuulsused, teenides kopsakaid lisasummasid. Kuulsustele tuleb maksta selle eest, at nad kohale ilmuvad ja oma nägu näitavad,» sõnas soomlanna.

Sellest hoolimata on tuntud seltskonnadaam Saagim Schlizewski juurde kohvile oodatud.

Saagimi sõnul ei tunne ta Schlizewskit isiklikult, kuid teab, et soomlanna tegeleb tätoveerimisega.

Saagimi sõnul ei vasta tõele Schlizewski väide, et ta küsis oma näo näitamise eest 2000 eurot.

Saagim lisas, et ta tegelikult ei mäleta seda juhtumit.

«Tätoveerija peaks pöörduma selle inimese poole, kelle kaudu ta mind kutsuda tahtis. Ma ei usu, et mul selle soomlannaga ühiseid tuttavaid on. Ütlen ausalt, mind ei huvita tätoveerimine. Selle tõttu ma imestan, et miks oleks mind tätoveerimissalongi avamisele pidanud kutsutama,» teatas eestlannast kuulsus.