Pildid ja video: Tasmaania naine avastas kogemata alastijooga ja teeb seda nüüd ligi 100 000 inimese ees

Selgub, et paljalt joogatrenni on igati kasulik, kuna see aitab ennast oma kehas paremini ja vabamalt tunda, vahendab Daily Star.

Sellega nõustub Tasmaaniast pärit Rhyanna, kes avastas alastijooga kogemata. Nimelt võttis ta joogatrenni ajal paljaks, et kontrollida, kas ta rüht on õige. Pärast seda pole naine kippunud enam riideid selga panema ja ütleb nüüd, et see on ta elu muutnud.

«Mul oli vaja näha, kuidas mu lihased töötavad, et saada aru, kuidas neid aktiveerida ja luua parem aju ja lihaste kooskõla,» selgitas Rhyanna, kes elab praegu Šveitsis. Naise sõnul on alastijooga aidanud tal jõuda elu parimasse vormi.

«35-aastaselt suudan oma kehaga rohkem teha kui 20-aastaselt. Mul on rohkem armastust ja austust kõige tähtsama masina vastu, mis mulle kuulub – oma keha vastu,» rääkis Rhyanna.

Kuna naine tahtis inspireerida teisigi, tegi ta Instagrami konto. Kuigi Rhyanna on paljudel piltidel alasti, ütleb ta, et paljaks võtmine ei pea tingimata seksuaalne olema. «Ma võtan joogapoose kui kunsti. Kunsti eesmärk on panna kedagi midagi tundma,» selgitas naine.