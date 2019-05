Galerii: Tallinnas avati näitus, kus näeb Eesti eurolaulikute legendaarseid kostüüme

Eesti Eurovisiooni lauluvõistluse kostüümide näitus on avatud Maarjamäe lossi tallihoones Eesti popmuusika näitusel 15. maist 1. septembrini, teatab Eesti Muusika Kuulsuste Koda .

Näitus esitleb valikut Eesti eurolaulikute kostüüme. Osa neist on käinud ära Eurovisiooni lõppvõistlusel, osa on televaatajatele meelde jäänud Eesti eelvoorudest ja «Eesti laulult».

Tänavu saab täis 25 aastat Eesti osalemist Eurovisiooni lauluvõistlusel, maailma kõige suuremal televaatemängul. Muusika juurde on alati kuulunud kostüümid – laulu esitaja välimus laval on mõnikord sama oluline kui meloodia, harmoonia ja laulu sõnum.

Näituse kuraator on Risto Lehiste, kujundaja Aime Andresson, kostüümiseade eest on hoolitsenud Tiina Sakermaa ja Theodora Kormpaki. Näituse idee autor on muusikamänedžer Sandra Sersant.