Video: Victor ja Stig tegid «Stormist» uue versiooni, mis on fännide arust parem kui originaal

Victor ja Stig esitasid lugu kahel akustilisel kitarril ning fännidele hakkas maalähedasem versioon meeldima. «Eurovisioon peakski nii töötama, mitte eelsalvestatud muusikaga. Selline lihtne akustiline versioon on äge,» kirjutas keegi Dave video all.

«Ma arvan, et mulle meeldib see versioon rohkem, see kõlab nii naturaalselt,» leidis teine.