Ameeriklasega abiellunud Grete Griffin teab, mis värvi on armastus

25-aastane Grete, kes teatas hiljuti, et ootab teist last, jagas Instagrami story’s armunõu ning põnevat infot enda ja Roberti elu kohta. Eestlasest mitmevõistleja abiellus mullu märtsis Ameerika jalgpalluri Robert Griffin III-ga. Nende peres kasvab tütar Gloria, kes saab juulis kaheaastaseks.

Grete pajatas, et räägib Gloriaga kahekesi olles eesti keeles. Eestis üritatakse käia kaks korda aastas: tänavu näiteks jaanuaris ja juunis. Kuigi Grete igatseb Eesti juures paljut, on kõige raskem eemal olla perest. «Ma tahaksin neid tihemini näha,» õhkas sportlanna.

Grete pole veel kindel, kas jätkab kergejõustikuga ka pärast teise lapse sündi. «Mulle väga meeldiks see, aga ma teen selle otsuse, kui teine laps on sündinud,» ütles ta fännile vastates.

Grete teatas ka, et teine laps ei olnud planeeritud. Kokku tahetakse saada kolm last. «Robert arvas, et sünnib poiss, mina arvasin õigesti, et tuleb tüdruk. Me tahaksime kindlasti, et perre sünniks tulevikus ka Robert Griffin IV,» kirjutas mitmevõistleja.

Kas abikaasa Robert räägib ka eesti keelt? «Paar Taukari laulu on täitsa peas. Aga praeguseks räägib ta mu perega veel inglise keeles,» vastas Grete ja jagas videot, kus Robert sulaselges eesti keeles Karl-Erik Taukari hitti «Lähedal» laulab.

Grete vastas ka küsimusele, kas rassidevaheline suhe on raske ja andis muuseas vastuse Uno Loobi esitatud igihaljale küsimusele: mis värvi on armastus?

«See (rassidevaheline suhe) on keeruline, kuna inimesed on väga õelad ja julmad, aga tuleb osata kogu sellest jamast mööda vaadata ja aru saada, et igaüks võib armastada keda iganes ta soovib ja kellelgi pole õigust seda hukka mõista. Armastusel pole värvi, jutul lõpp,» kirjutas sportlane.

Naine lisas, et tema vanematel pole kunagi olnud probleemi, et ta on suhtes või abielus mehega, kes pole samast rassist. «Kellel on probleem sellega, et keegi käib kohtamas teisest rassist inimesega, sellel on probleem iseendaga,» leidis Grete.

Grete soovitused hea suhte jaoks:

Seadke alati partner esikohale.

Kohelge teineteist iga päev nii nagu esimesel päeval, kui kohtusite.

Ärge minge kunagi vihasena magama.

Hoolige alati teineteise vajadustest ja olge vastutulelikud.

Kuulake teineteist ja suhelge, aga alati austusega.