Pildid: naine kulutas 27 000 eurot ilulõikustele, et näha välja nagu Meghan Markle

Naftatööstuses tehnikuna töötav Ricardo on enda sõnul alati Markle'it meenutanud. «Meil on mõlemal tumedad juuksed, suured pruunid silmad ja struktureeritud kena nina,» ütles naine.

Naine usub, et tänu ilulõikustele tuleb sarnasus veelgi paremini esile. «Kui inimesed mulle ütlevad, et näevad sarnasust, tunnen ma, et sain missiooniga hakkama,» ütles Ricardo.

Üles kasvades arvati sageli, et Ricardo on anorektik, kuna on väga kõhn. «Ma olen alati väga peenike tüdruk olnud, nii et ma ei tundnud ennast kunagi päris naisena ja mõtlesin kirurgia peale,» rääkis naine.