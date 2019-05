Karl-Erik Taukar võttis Eurovisiooni vaatajaskonna konkreetselt kokku

«Oujee, kuidas ma naudin seda üht õhtut aastas, kus igaüks võib olla korraga nii koreo-, muusika- kui produktsiooniasjatundja,» pidades silmas vaatajaid, kes oma subjektiivsete maitseeelistustega saavad otsustada, kes nende arvates hea on.

Taukar kiitis ka Victor Crone'i esitust, öeldes, et ta on ülikõva.

«Crone üllatas positiivselt – ja kõvasti. Ta oli vist ainus, kellel esiteks oli ehedat lavasarmi; teiseks, kes oskas publikuga soojalt flirtida; kolmandaks, jäi seejuures usutavalt loomulikuks. Teised kõik olid oma esituses nii kinni, et mikrofonist kaugemale ei näinudki, ning etlesid pingutatult oma kätteõpitud numbrit.»

«Crone tõestas, et teleekraani täitmiseks ei pea panema laval kedagi väänlema, nagu tegid Portugal ja Soome; laval ei ole vaja mõõgaga vehklejaid, nagu Kreekal, ega muud haiglast, lausa labast palagani. Tahaks väga loota, et pärast Iisraeli mulluse totaka, isegi vulgaarse loo ja esituse võitu jõuab Crone finaalis nii kaugele, et suudab kogu Euroopale tõestada: tõeline esteetika peitub lihtsuses ja loomulikkuses.»