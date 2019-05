Video: Elizabeth II sugulane Lady Gabriella Windsor abiellub 18. mail

Samuti abiellus seal 12. oktoobril 2018 printsess Eugenie, kes on Yorki hertsogi Andrew noorem tütar.

38-aastase Lady Gabriella Windsori isa on 76-aastane Kenti prints Michael, kes on 93-aastase Elizabeth II nõbu.

Lady Gabriella Windsori ema on saksa-ungari päritolu paruness Marie Christine von Reibnitz, kes kannab tiitlit Kenti printsess Michael. Lady Gabriellal on vanem vend Lord Frederick Windsor.

Pulmas on kohal ka kuninganna Elizabeth II, kuid ei ole teada, kes on veel kutsutud. Võimalik, et kutse saab ka Cambridge’i hertsoginna Catherine’i õde Pippa, sest varem oli Pippa Thomas Kingstoni kallim.