Video: Jeff Bezos tahab koos teiste miljardäridega Maalt jalga lasta

Bezos tutvustas oma tulevikuvisooni 9. mail Washingtonis toimunud teadlaste ja kosmoseärimeeste kohtumisel, teatab express.co.uk.

Jeff Bezos mais 2019 FOTO: Mark Wilson / AFP/Scanpix

Tema visiooni kohaselt tuleks ehitada kilomeetreid pikad ja laiad silindrid, mis on põhimõtteliselt tehisplaneedid. Tema idee põhineb Princetoni ülikooli teadlase Gerard O’Neilli nägemusel, mida ta tutvustas juba 1970. aastatel. Neile silindritele on antud nimeks O’Neill Sylinders ja O’Neill Colonies. Teadlase nägemuse kohaselt need eluks vajalikud silindrid pöörlevad, tekitades gravitatsiooni, mis neid paigal hoiab.

O'Neilli silinder FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Bezose sõnul on meie planeedil juba ammu asjad korrast ära ja kosmilistes avarustes tuleb otsida uusi paiku, kuhu elama minna.

«Kliimamuutus on toonud kaasa selle, et aina enam on äärmuslikke ilmatingimusi. Maa loodusvarad kahanevad väga kiiresti, kuid inimkond jätkab kasvamist. Üsna pea ei jätku meil ressursse kaheksa miljardi inimese toitmiseks,» sõnas esirikkur.

Bezose arvates tuleks esimene silinderkoloonia luua üsna meie planeedi lähedale, et inimesed saaksid vajadusel Maale minna ning sealt veel elamiseks midagi kaasa tuua.

Tema plaani kohaselt peaks ühte sellisesse paljudest silindritest koosnevasse kolooniasse mahtuma üks miljon inimest või natuke enam.

O'Neilli silinder FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Ei ole teada, kas sinna pääsevad need, kellel on raha või mis alusel inimesi sinna elama valitakse.

«Neis kolooniates on aasta läbi ideaalne kliima nagu Mauil. Peame endalt küsima, kas me tahame elada aina halvemaks muutuvas keskkonnas, kus kõigile piisavalt süüa ei jätku või tahame arengut ja muutusi, mis võimaldavad ellujäämist ja edasikestmist,» sõnas maailma suurima internetiettevõtte Amazon asutaja Bezos.

Bezos kutsus oma esinemises inimesi üles ütlema silinderkoloonia teemal oma sõna sekka.

Ta lisas, et meie päikesesüsteemis on kindlasti veel planeete, kus on elu ning võimalusel peaksime sealsete elanikega kontakti looma.

«Peame vaatama oma koduplaneedist kaugemale. Meie päikesesüsteemis võib olla veel triljoneid meiesarnaseid. See tähendab, et on tuhandeid geeniuseid ja ettevõtlikke olendeid. Neil on omad Mozartid, Einsteinid. Võimalik, et nemad saavad meid aidata ja meie neid,» jätkas esirikkur.

Bezose sõnul on on need elusilindrid mitmeotstarbelised ja sellest sõltuvalt on ka nende pöörlemiskiirus erinev.

Nendesse silindritesse saab rajada Maal olevate suurlinnade koopiad koos kuulsate vaatamisväärsuste ja rohealaldega. Eraldi on põllumajandus, loomakasvatus ja tööstussilindrid.

Kuna elatakse kunstasumis, siis ei ole seal torme, maavärinaid ega paduvihma, tehes elust stabiilse.

Kriitikute arvates tahab maailma kõige jõukam mees koos oma pere ja teiste jõukuritega Maalt jalga lasta enne, kui asi meie planeedil liiga karmiks läheb.