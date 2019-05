Aeg vaadata Läti poole: raju suvefestar Positivus avaldas nimekirja tänavustest tippesinejatest

26. ja 27. juulil toimuva festivali lavadel astuvad üles näiteks The 1975, Royal Blood, Disclosure (DJ set), Underworld, Cut Copy, Elderbrook, Superorganism, Ivan Dorn, Husky Loops, Ewert and The Two Dragons ning paljud teised.

The 1975 on Manchesterist pärit käesoleva kümnendi üks edukamaid Briti bände, kelle edulugu sai alguse 2012. aastal singliga «Sex». Oma muusikas balansseerivad nad osavalt kaasahaarava tantsulise roki ning täiskasvanuliku kaasaegse tõsiduse piiril, kvalifitseerudes siiski kahtlemata peavoolu popmuusika tippklassi.

Rahvusvahelise staaristaatuse tõi bändile Mike Crossey`ga, kes on produtseerinud ka selliste bändide nagu Arctic Monkeys ja Foals muusikat, koos produtseeritud omanimeline debüütalbum aastal 2013.

Sellele järgnev kauamängiv «I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It» (2016) ainult kinnitas bändi kuulumist popmuusika kuumimate tegijate hulka.

Royal Blood on Brightonist pärit rokkduo, mis alustas tegevust 2013. aastal ning on tänaseks välja andnud kaks täispikka albumit – "Royal Blood" (2014) ning "How Did We Get So Dark?" (2017).

Bändi kuuluvad bassist/vokalist Mike Kerr ning trummar Ben Thatcher. Esimene neist kasutab bassi mängides mitmeid erinevaid efektipedaale ning lisades siia Thatcheri võimsa trummimängu, tundub nagu laval oleks muusikuid rohkem kui kaks.

Underworld tunneb end koduselt nii maailma suurimatel festivalidel peaesinejana üles astudes kui ka underground techno klubides ja laohoonetes esinedes, teatrietendustele muusikat luues või kunstigaleriisid kõlama pannes.

Oma koha underground techno-maailmas leidis Walesi duo 90ndatel ning 96ndal aastal sai loost "Born Slippy (Nuxx)", mis kõlas filmis "Trainspotting", ühe generatsiooni jaoks lausa hümn. Selle loo edu paiskas bändi hoogsalt peavoolumuusika laintesse.

Järgnevate dekaadide jooksul on Underworld müünud miljoneid albumeid, andnud lugematu arvu välja müüdud kontserte, kirjutanud muusikat selliste režissööride filmidele nagu Anthony Minghella ja Danny Boyle ning loonud helitausta 2012. aasta Londoni Olümpiamängude avatseremooniale.

2016. aasta album "Barbara Barbara, We Face a Shining Future" viis bändi festivalide Coachella, Glastonbury ja Summer Sonic pealavadele.

Elektroonilise muusika duo Disclosure pakub popile orienteeritud mikstuuri erinevatest stiilidest, mille hulka kuuluvad näiteks house, garage, dubstep ja bassimuusika. Nende mõju muusikamaastikul on olnud ääretult oluline ning duo erakordne debüütalbum "Settle" (2013) kindlustas neile koha uue elektroonilise muusika skeene tipus.

Album jõudis edetabelites esikohtadele, võitis palju auhindu ning avas tantsumuusikamaailma uksed uuele generatsioonile, olles samal ajal sõõm värsket õhku vanemale tantsumuusika fännile.

Ka teine album "Caracal" (2015) sai sooja vastuvõtu osaliseks ning sellelt pärinevad singlid "Holding On" koos Gregory Porteriga, "Omen" koos Sam Smithiga, "Magnets" Lordega ning "Nocturnal" The Weekndiga. Positivusel rõõmustab Disclosure festivalikülastajaid tantsulise DJ-setiga.

Melbourneist pärit Cut Copy muusikas kuuleb mõjutusi kaasaegsetelt artistidelt nagu Air, Daft Punk, LCD Soundsystem, kuid nende loomingus on äratuntav pop-element, mis miksib omavahel osavalt klassikaliste raadiosinglite ning 70ndate ja 80ndate vintage disko ja sünt-popi omadusi.

Cut Copy sai alguse 2001. aastal laulukirjutaja, produtsendi ja DJ Dan Whitfordi sooloprojektina. Üksi andis ta välja singli «1981» ning EP «I Thought Of Numbers» enne, kui kutsus bändi täienduseks ka teised liikmed.