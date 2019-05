ELU24 TEL AVIVIS: Tomi Rahula räägib «needusest», mis lõpuks ometi murtud sai

«Saime tegelikult selle, mis tahtsime. Pisinüansse on, mille nimel veel edasi areneda,» selgitas Rahula. «Helimees väsis vist natuke ära. Teise salmi alguses oli Victori vokaal liiga vaikne.»

«Muidu oli telepilt lõpuks see, mille nimel me töötasime ja paigas,» lisas Rahula, kes jäi kogu asjaga 99% rahule. «Alati on ikka midagi, et nüüd oli näiteks see heli. Ärge mõistke valesti, seal polnud mingit probleemi, aga lihtsalt mina isiklikult oleks soovinud natukene valjemalt tema häält kuulda, aga järelikult kogu Euroopa kuulis seda piisavalt hästi.»

Samuti tunnistas Tomi Rahula, et on väsinud, aga rõõmus. «Kõige tähtsam oligi see, et saaksime poolfinaalist edasi. Finaalis on see pinge maas, sest poolfinaalides on pinge tegelikult hästi suur.»

«Hästi hea meel on mul sellepärast, et alati, kui Dagmar ja Kaire on kaasas käinud, pole Eesti poolfinaalist edasi saanud. Täna saime,» rõõmustas Rahula.