Sussexi hertsoginna Megan Markle'i eksmees abiellus

✨CASAMENTO✨: o produtor de cinema e televisão Trevor Engelson, o ex de Meghan Markle, a Duquesa de Sussex, trocou as alianças com a nutricionista Tracey Kurland. O enlace rolou no resort Rosewood Miramar Beach de Montecito, na Califórnia 👏👏👏 O casamento foi só luxo e riqueza. O pai da noiva, Stanford Kurland, é famoso investidor de Wall Street. Vem saber de todos os detalhes no www.robertajungmann.com.br . . . #trevorengelson #traceykurland #casamento #meghanmarkle #robertajungmann

A post shared by Roberta Jungmann (@robertajungmann) on May 13, 2019 at 2:45pm PDT