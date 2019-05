ELU24 TEL AVIVIS: Eurovisiooni finaali pääsenud Victor Crone: vokaal polnud täiuslik, närvid said minust võitu

Crone paistis olevat väga üllatunud, et ta finaali pääses. Kas tegu oli tõepoolest nii suure üllatusega? «Ma tundsin, et mu vokaal polnud täna täiuslik, närvid said minust võitu. Ma polnud täpne, seega ma arvasin, et see võis meile langust tähendada,» selgitas Crone.

«Ma olen väga õnnelik, et saan seda uuesti teha. Muidugi, ma ütlesin seda ka Stigile, et ma teen seda Eesti nimel ja ma tunnen suurt vastutustunnet. Seega olen ma väga õnnelik, et sellega hakkama sain.»

Crone tunnistas pressikonverentsil ka, et nuttis pärast oma esitust. Millest need pisarad tingitud olid? «Ma arvan, et pingest, sest ma teadsin, et panin mõne noodiga mööda. Ma arvan, et kõik meist tunnevad siin laval pinget, see on suur lava ja miljonid inimesed vaatavad…»

Ka rääkis Eesti eurolaulik, et poolfinaali ajal laval olles tabas teda üllatus. «Nad tegid täna muudatusi, kogu areen oli must, see pole varem nii olnud.»

«Varasemates proovides nägin ma publikut, aga nüüd nad keerasid selle maha ja ma nägin ainult käevõrusid. Võib-olla oli see miski, mis mind segadusse ajas – muutusin liiga emotsionaalseks.»

Samuti uuriti, mida peab Victor oma X-faktoriks, mis pani inimesed ta poolt hääletama? «Ma arvan, et peamiselt on asi loos. Ma arvan, et me kõik tegime kogu esitusega head tööd. Muidugi mina olen suur osa sellest ja olen selle kallal palju vaeva näinud, aga tegelikult on selle taga kogu suur tiim. Ma arvan, et paljud pisiasjad tegid selle teoks.»

Ka tunnistas Victor intervjuus, et oli möödunud päevade vokaaliga palju rohkem rahul kui eilse õhtu omaga. «Loodetavasti teenisime žüriilt vajalikke punkte.»

Milline koht finaalis eurolaulikut rahuldaks? «Ma lähen jätkuvalt esikoha järele. Ma arvan, et kõik siin tahaksid võita. Ma arvan, et kõik, kes ütlevad, et nad on näiteks kaheksanda koha üle õnnelikud, valetavad. Ikka number üks. Lähme!» sõnas ta.

Samuti jagus rootslasel tänusõnu kõikidele eestlastele kodudes. «Aitäh, et minusse uskusite. Ma tean, et olen seda varem ka öelnud, aga tean ka, et mõne jaoks on see raske, et rootslane esindab teie riiki. Aga ma olen väga õnnelik ja alandlik, et saan seda teha. See on nagu tõeline unistus, mis sai teoks – seega aitäh teile.»

Kuidas tähistab Victor aga finaalikohta? «Ma pole pikka aega alkoholi tarbinud… Ma võtsin õlle, võib-olla kaks enne seda siin, seega ma kavatsen tähistada. Ma olen väga õnnelik, kavatsen vabamalt hingata ja teiste kuttidega lõbutseda. Mu perekond on ka siin ja mu sõbrad...»