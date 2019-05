ELU24 TEL AVIVIS: Eurovisiooni ekspert vastab, kas Eesti pääseb finaali või mitte

WiWibloggs on juba 2009. aastast olnud just see veebileht, kust kohast on võimalik leida rohkelt vajalikku informatsiooni Eurovisiooni kohta. Uurisime veebilehe ühe autori Williami käest, kuidas nad oma töös nii head on?

«Tuleb lihtsalt tähelepanelik olla. Ma arvan, et me märkame asju ja kuna me oleme seda asja pikka aega ajanud, siis sa tead inimesi, sa tead laulukirjutajaid, artiste ja heliloojaid.»

«Sa kuuled asjadest esimesena ja hakkad neid uurima - see on peaaegu nagu uuriva ajakirjaniku töö. Meil on palju inimesi erinevatest riikidest - Rumeenia, Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania - kui sa oled kohal, tekivad ka võrgustikud,» sõnab WiWiBloggsi autor William.

Elu24 uuris ka, kuidas Victor Cronel täna õhtul läheb? «See on väga huvitav, sest temaga on hästi, tema ja Eesti tiim on mu arust kõik õigesti teinud.»

«Neil on huvitav visuaal, neil on tormi-efekt, ta näeb suurepärane välja. Ta suhtleb kaameraga ja kõlab hästi ja mis kõige tähtsam, Stig Rästa kirjutatud lugu kõlab väga hästi. See on väga raadiosõbralik, sa võid seda kuulata Inglismaal, USA-s, Eestis - sel on globaalne puude ja see on oluline, kui oled Eurovisioonil,» räägib ekspert.

See siin on väga-väga brutaalne mäng. - Willam Lee Adams Eurovisioonist

«Probleemiks on see, mis toimub Victori ümber. See on lavasõu, see on kõik see, mida siinne produktsioonitiim on teinud. Ma ei arva, et nad on Eestilt saadud juhiseid täielikult täitnud,» tunnistab ta.

Ka lisab William, et Eestil on üpris keeruline efekt. «See ei toiminud terve nädala, küll aga eile õhtul oli see neil korras ning nägi hea välja. Seega ma üritan mitte mõelda sellele, mida ma varem näinud olen ja kui ma seda teen, paistavad asjad täna palju paremini olevat, kui nad seda eile olid. Kindlasti paremad kui näiteks kolm päeva tagasi.»

Seega, millised on meie šansid finaali eel? «Ma arvan, et need on 50/50. Ma arvan, et on kuus või seitse riiki, kes võitlevad 8., 9. ja 10. koha eest. Näiteks Poola, Ungari, Eesti, Soome - palju selliseid riike, kes pole küll sarnased, aga kel on sarnased võimalused.»

Küll aga usub William, et Eesti võib tõesti ka finaali jõuda. «Ma usun, et professionaalsed muusikuid hindavad kvaliteetsust, vaatajad - ma ei tea. Ma ütlen jah, ma olen optimist ja ma tahan Eestit finaalis näha. Samas meenuvad mulle Koit ja Laura, kes olid suurepärased, nägid imelised välja ja kõlasid suurepäraselt, ent nad ei pääsenud finaali.»

«See siin on väga-väga brutaalne mäng ja ma ei tahaks kellegagi hüvasti jätta, kindlasti mitte Eestiga,» lisab William.

Ka uuris Elu24, kes võiks olla tänavused üllatajad? «Ma arvan, et Austraalia. Austraaliast on järsku saanud favoriit, sest kui nad esinesid Austraalias, nägi kõik välja nagu tsirkus. Nüüd näeb see välja nagu Cirque du Soleil.»