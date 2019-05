Lena Headeyle maksti «Troonide mängu» kaheksanda hooaja vähese ekraaniaja eest kena summa

Kuid raske roll, kaasa arvatud ühe varasema hooaja alastistseen, on end kuhjaga ära tasunud.

Kaheksandal hooajal on ekraaniaega 432 minutit, kuid Headeyt on näha vaid 25 minuti jooksul. Kaheksanda hooaja esimses osas on ta ekraanil 4,5 minutit, neljandas osas natuke üle kümne minuti ja viiendas osas 10 minutit ja 13 sekundit.