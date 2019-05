Pildid: vägistamisohver, kellest sai pärast «põrgut» edukas elutreener

Sian Young on maailmas hinnatud elutreener, kelle loengud on välja müüdud ja kes on saanud mainekaid äriauhindu.

«Šotimaa kliima on üsna jahe. Pidev külm, nälg ja inimeste põlglikud pilgud kui sa raha kerjad. Mind peksti ja mul tuli täiskasvanud meestega võidelda, et saaksin kuskil magada ja süüa,» meenutas naine.

«Mul ei olnud varasemaid oskusi ei postitantsu ega nõustamisega, kuid mul oli suur tahtmine just nende asjadega tegeleda. Olen iseõppija ja see tasus end ära,» lisas Young.

«Kõige tähtsam on tervis, kui seda ei ole, ei ole ka õiget elu. Olen näinud, kuidas keskklassi heal järjel inimesed kas töö kaotavad või nende firma pankrotti läheb ning ühel hetkel leiavad nad end tänavalt. Tuleb endasse uskuda ja end armastada, see on kõige tähtsam. Tean, et ka keeruline periood on üleelatav,» selgitas endine kodutu.