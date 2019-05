Hitler andis Soome marssalile kingituse, mis tuli peita

Maal, millel on kujutatud Adolf Hitlerit. Umbes sellise kinkis Hitler Soome marssalile Carl Gustaf Mannerheimile

Pärast Teist maailmasõda levisid Soomes jutud, et Mannerheim lasi selle maali põletada, kuid leid näitab, et ta ei teinud seda.

Mannerheimi tundnud inimeste sõnul ei soovinud marssal sellist kingitust saada, sest see oli nagu kinnitus, et tema ja Hitler olid parimad semud.

Mannerheim tänas teda ja kirjutas selle kohta oma päevikusse, et nad istusid ja rääkisid poole ööni, nautides samas viskit soodaveega.

Hitler sõnab sellel lindistusel, et Saksamaa tahtis Prantsusmaad rünnata juba 1939. aasta sügisel, kuid halva ilma tõttu tuli see lükata edasi 1940. aasta kevadesse.

Lindistusel on veel kuulda, kuidas Hitler ülistab soomlasi ja lisab, et ta on soomlastega sarnane, kuna ka tema armastab metsikut loodust.