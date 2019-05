Ithaka-Maria lahkuminekust Tomiga: kiirustamine võib juhtida inimesed rabedate otsusteni

Kõigest 14-aastasena otsustas Ithaka, et kolib vanemate juurest lahku elama, et olla koos Tomiga. Tagantjärele ütleb Ithaka, et ta ei olnud ideaalkaaslane. «Puberteet tuli vahele,» tunnistab ta. Samuti usub ta tagantjärele, et kiirustamine on pigem miinuseks. «See võib juhtida inimesed rabedate otsusteni,» rääkis ta raadiosaatele ja lisab, et ei kujuta ette, et tema lapsed sellises eas kooselu alustaksid.



Tomi ja Ithaka teed läksid lahku 2011. aastal. Neil on ühine tütar Agathe Vega. Ithakal on hilisemast suhtest veel kaks last, tütar ja poeg.