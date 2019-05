Lena Headey: tahtsin, et mu tegelase Cersei lõpp oleks kangelaslikum ja dramaatilisem

«Ütlesin stsenaristidele, et tahan Cerseid näha enne surma võitlemas. Et tal oleks mõne vaenlasega suur kokkupõrge,» meenutas näitlejanna.

«Arutasime asja ühest ja teisest küljest ning lõpuks leidsime, et kuna elus olid meie tegelased koos, siis peavad olema ka surmas. Seega jäi Cersei võitlus ära. See oli küll väike pettumus, kuid sain aru, et on vaja luua tundeküllane lõpp. Ma leppisin sellega,» selgitas staar.