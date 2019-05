15-aastane tüdruk, kes oli just sõbrannaga tulevikuplaane arutanud, suri ecstasy tagajärjel

Noore tüdruku isa jättis parklasse lilled koos kirjaga. «Mu imeilusale tütrele Leah’le. Ma ei suuda endiselt uskuda ega hakka kunagi uskuma, et sind enam pole. Lenda kõrgelt ja ole õnnelik. Kuni me jälle kohtume, oled alati minu mõtetes,» kirjutas murtud isa.

«Minu maailma parimale ja kalleimale sõbrale. Ma kasutan seda hetke, et juhtida tähelepanu sellele, kui valesti võib üks öö minna. Ma kaotasin eile öösel narkootikumide tõttu oma parima sõbranna. Võite arvata, et see on lust ja lillepidu, kuni narkootikumid teie lähedase võtavad.