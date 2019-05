Eksperdid hoiatavad: Palestiina äärmusrühmitus Hamas võib Eurovisiooni nurjata

Kahe päeva jooksul sai surma 25 palestiinlast ja neli iisraellast. Viini ülikooli ajaloolase Dean Vuletici sõnul on tegemist Eurovisiooni ajaloos täiesti ennekuulmatu olukorraga, vahendab Daily Star .

«Eurovisiooni pole kunagi korraldatud nii lähedal sõjatsoonile, mistõttu pole see varem võimalikele rünnakutele nii haavatav olnud,» sõnas Vuletic, kes on kirjutanud raamatu «Sõjajärgne Euroopa ja Eurovisioni lauluvõistlus».

Mu’min Meqdad, Hamasi toetusega telekanali Al-Aqsa TV toimetaja, usub, et terrorirühmitus võib suure lauluvõistluse täielikult peatada. «Hamas võib Iisraeli ilma jätta paljudest tulevatest võimalustest, sealhulgas Eurovisiooni korraldamisest. Järgnevatel päevadel on manöövrite jaoks veel ruumi,» ütles Meqdad.

Hamasi siseallikas on kohalikule väljaandele öelnud, et Eurovisioon ei saa Tel Avivis toimuda, kui olukord Gazas pole leevenud. «Pole võimalik, et nemad laulavad ja lõbutsevad, samal ajal kui meie kannatame,» ütles allikas.