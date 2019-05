Putini väidetav armuke sünnitas Moskvas kaksikud

Vene kõmumeedia on juba aastaid spekuleerinud, et 66-aastasel Putinil on 36-aastase Kabajevaga salasuhe ja neil on laps. Putin on seni kõik jutud, et ta on Kabajevaga suhtes või isegi temaga abiellunud, ümber lükanud.

Esmaspäeval teatas uudistesait Starhit, et Kabajeva sünnitas Moskvas kaksikud. Kõik samal korrusel olnud patsiendid viidi endise iluvõimleja sünnituse ajaks teistesse palatitesse, vahendab Limon. Kabajeva palati ümber olid ihukaitsjad, kes kindlustasid, et keegi võõras samale korrusele ei satuks.

Kabajeva sünnitusel olid kohal parimad arstid ja haiglasöök toodi Moskva eliitrestoranidest. Mitu päeva naine kliinikus veetis, pole teada. Samuti ei tea, mis soost lapsed on.

Laste sünd on naisele suurepärane sünnipäevakink: Kabajeva sai 12. mail 36-aastaseks. Kabajeva on hoidnud madalat profiili ning eelistab kuulujutte mitte kommenteerida. Kõmumeedia tahab kaksikute sündi loomulikult Putiniga seostada.

Vladimir Putin ja Alina Kabajeva 2004. aastal. FOTO: ITAR-TASS/AP/Scanpix

Putin lahutas oma naisest Ljudmilla Putinast 2014. aastal, neil on kaks täiskasvanud tütart, Maria ja Jekaterina.

Ajaleht Moskovski Korrespondent teatas juba aastal 2008, et Putinid on lahutanud ja Vladimir Putini uus kallim on iluvõimleja Alina Kabajeva ning nad abiellusid.

Putin lükkas selle jutu ümber ja väljaanne vabandas hiljem kontrollimata info avaldamise pärast.

Sellest hoolimata jätkusid kõlakad Putini ja Kabaejva väidetava suhte ümber.

Teada on, et Kabajeval on poeg, kuid väidetavalt on tal veel üks laps, kelle isa on samuti Putin.

Kabajeva on mitmel korral eitanud, et ta poja isa on Vladimir Putin.