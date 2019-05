HARULDASED VIDEOKAADRID Tartumaal ilvesega kohtunud naine: uskumatu, et ta nii lähedal oli

Liisi sõnul on mitmed inimesed andnud tagasisidet, et tegemist on ehk 2012. aastal Elistvere loomapargist plehku pannud ilvesega. RMK Elistvere loomapargi juht Sirje Saul välistab aga selle võimaluse. «Meie saime toona kõik plehku pannud loomad kätte. Samal ajal kuulen viimasel ajal aina tihedamalt, et ilveste nägemise tõenäosus on suurenenud,» räägib loomapargi juht.



Ilveste koguarvu Eestis ei jälgitagi, kuid teada on, et nende arv on alates 2008.aastast vähenenud. 2016. aastal oli Eestis vaid 50 kuni 60 pesakonda ning arvukuse languse tõttu ei ole viimastel aastatel lubatud Eestis ka ilveseid küttida.



Uluki uurija Peep Männil ei oska ilvese arvukuse kohta samuti midagi kosta. «Alles lööme numbreid kokku ja ilveste arvukus selgub jaanipäevaks,» teatab ta vastuseks.